طقس الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 11:54

طقس الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة

منذ 24 mins 12 April، 2022
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة  للطيران المدني أن يكون الطقس غدا  قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومحدود على الساحل كما تنشط الرياح الشمالية خلال الليل.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبياً يستقر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الاسبوع حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط  برياح خماسينية حارة و جافة اعتبارا من الاحد.
(معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال5 درجات، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.

 الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومحدود على الساحل كما تنشط الرياح الشمالية خلال الليل.

 الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة.

 الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة مساء.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية : جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد.

– الانقشاع :  متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل : بين 60 و 75%

– حال البحر :  مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي : 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية

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