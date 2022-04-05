إيطاليا تحدد سلع غذائية ارتفعت أسعارها أكثر من غيرها

ارتفعت أسعار أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية في إيطاليا بنسبة متوسطة بلغت 6.7% في مارس الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك كتداعيات للأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به جمعية المنتجين الزراعيين Coldiretti في إيطاليا بعد تحليل البيانات من المعهد الوطني لإحصاء.

وعن السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، أشارت الجمعية الإيطالية إلى زيت عباد الشمس، إذ صعد سعره بنسبة 23.3%، وفي المرتبة الثانية الخضار الطازجة، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 17.8%، ومن ثم الزبدة بنسبة 17.4%.

فيما سجلت أسعار المعكرونة والمأكولات البحرية والدقيق ارتفاعا بنسبة مؤلفة من خانتين، وضمت المراكز العشرة الأولى سلع غذائية مثل لحم الدجاج والفواكه الطازجة والأسماك والآيس كريم.

وفي وقت سابق حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، شو دونيو، من أن الأحداث المرتبطة بأوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم الأمن الغذائي العالمي.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا وأوكرانيا تحتلان مكانة مهمة في إنتاج الغذاء العالمي وإمداداته، والأحداث المرتبطة بالبلدين تهدد بتفاقم الأمن الغذائي العالمي.

المصدر: نوفوستي