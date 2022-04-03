سفيرة الحصار الاميركي تعايد اللبنانيين بشهر رمضان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2022 - 23:24

سفيرة الحصار الاميركي تعايد اللبنانيين بشهر رمضان

منذ 53 mins 3 April، 2022
تقارير مصورة - لبنان

من عجائبِ الدنيا، سفيرةُ الحصارِ تعايدُ محاصَرِيها في شهرِ رمضان.

المصدر: قناة المنار

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