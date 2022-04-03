سفيرة الحصار الاميركي تعايد اللبنانيين بشهر رمضان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2022 - 23:24
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
سفيرة الحصار الاميركي تعايد اللبنانيين بشهر رمضان
منذ 53 mins
3 April، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
من عجائبِ الدنيا، سفيرةُ الحصارِ تعايدُ محاصَرِيها في شهرِ رمضان.
المصدر:
قناة المنار
السفيرة الاميركية
دوروثي شيا
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