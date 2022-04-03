روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصومال بسبب “خطر إرهابي” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 3 2022 - 19:44

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصومال بسبب “خطر إرهابي”

منذ 2 ساعة 3 April، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

حثت روسيا رعاياها على الامتناع عن السفر إلى الصومال، بسبب الخطر المرتفع لارتكاب أعمال إرهابية في العاصمة مقديشو، على خلفية الانتخابات هناك.

وأكدت السفارة الروسية في جيبوتي والصومال الأحد أن “الوضع في الصومال لا يزال متوترا، في وقت دخلت فيه انتخابات الغرفة الأدنى للبرلمان هناك مرحلتها النهائية (حيث تم توزيع 91% من المقاعد حتى الآن) وخطط لإجراء انتخابات رئاسية”.

وتابعت السفارة “على الرغم من غياب تهديد مباشر لمواطنينا، ننطلق من أن المخاطر تتزايد بأضعاف خلال فترة الانتخابات، وهناك معطيات أن الإرهابيين سيركزون جهودهم في الفترة القادمة على العاصمة، حيث سيقام حفل تنصيب أعضاء البرلمان وانتخاب رئيس الدولة”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة