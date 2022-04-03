البرلمان الباكستاني يلغي جلسته المخصصة لطرح الثقة بحكومة خان

ألغى البرلمان الباكستاني جلسته المخصصة لطرح الثقة بحكومة عمران خان التي كانت مقررة اليوم.

إلغاء الجلسة جاء بعد الاستماع الى رأي وزير القانون بشأن دستورية الجلسة والذي أكد عدم صحتها.

وفي كلمة مسجلة، قال رئيس الوزراء عمران خان أبارك للشعب للباكستاني انتصاره على المؤامرات الخارجية، واليوم استطعنا إسقاط المؤامرة التي استهدفت الحكومة الباكستانية المنتخبة شرعيا من قبل الشعب، وعلى الشعب أن يستعد للانتخابات القادمة، وقد أشرتُ على رئيس الجمهورية بحلّ البرلمانات للفيدرالية والإقليمية، وسوف نقوم بتنسيق إجراء الانتخابات مجددا.وقد أعلن رئيس الجمهورية عارف علوي موافقته على اقتراح رئيس الوزراء المتعلق بحل البرلمان.

المصدر: قناة المنار