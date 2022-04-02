الدفاع الروسية تعلن عن مقتل “أكثر من 100 متطرف ومرتزق” في خاركوف بضربة صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتلها أكثر من 100 “متطرف ومرتزق” جراء ضربة صاروخية نفذتها الخميس الماضي على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكو، خلال إحاطة قدمها مساء اليوم السبت: “نتيجة لضربة عالية الدقة تم تنفيذها الخميس 31 مارس على مقر دفاعي في خاركوف بواسطة منظومة “إسكندر”، ثبت القضاء على أكثر من 100 متطرف ومرتزق من دول غربية”.

كما ذكر كوناشينكوف أن”القوات الروسية أخرجت اليوم عن الخدمة مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا شمال شرق البلاد ودمرت عدة مروحيات وطائرة حربية أوكرانية تم اكتشافها في محطات مموهة داخله”، بالإضافة إلى خزانات وقود وأسلحة خاصة بالطائرات.

المصدر: روسيا اليوم