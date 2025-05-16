سفير إيران بالأمم المتحدة: حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه غير قابل للنقاش

قال سفير ايران في الامم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن “الأدلة على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني لا يمكن إنكارها والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والسلطات القضائية المختصة الأخرى تدرك جيدا أبعادها”.

وأشار إيرواني في كلمته في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة الخميس في “ذكرى النكبة” الى انه “بينما نجتمع في هذه الجلسة يستهدف الكيان الصهيوني بدعم ومساعدة الولايات المتحدة، المستشفيات والمدارس والنساء والأطفال وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين وغيرهم عمداً، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو ستين ألف شخص وجرح وفقدان كثيرين آخرين”.

وأكد إيرواني على “حق الشعب الفلسطيني غير القابل للنقاش في الدفاع المشروع والعودة إلى وطنه”، واضاف ان “الكيان الصهيوني وداعميه هم السبب الرئيسي في نزوح ملايين الفلسطينيين وتشريد العائلات وتدمير الحياة اليومية في فلسطين ويعتبرون السبب الرئيسي في النكبة وعدم الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكالة مهر