الدفاع الروسية تعلن عن إخراج مطار ميرغورود شمال شرق أوكرانيا عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2022 - 19:40
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قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 مقاومين بعد إستهداف مركبتهم بعشرات الأعيرة النارية على دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة
قوات الإحتلال تصادر مركبة الشهداء الثلاثة وتحتجز جثامينهم وتتحفظ على أسمائهم وترفض تسليمهم
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 4 من جنوده في إشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين قرب البلدة
سرايا القدس ـ الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي تزف شهداءها الثلاثة وتؤكد انه كانت لهم بصمات دامغة في المقاومة
فصائل المقاومة الفلسطينية: دماء الشهداء لن تذهب هدرا والرد على جريمة العدو في جنين سيكون بحجمها
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: التحريض على حزب الله لن يوصل إلى نتيجة لأن لبنان محكوم بالشراكة
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد: الانتخابات النيابية هي محطة مهمة لها علاقة بمصير ومستقبل لبنان
النائب محمد رعد: لبنان يحتاج إلى دولة قوية قادرة وعادلة وقوّتها تُستمدّ من جهوزية شعبها وإرادتهم المقاومة
النائب إبراهيم الموسوي: أمانة السيد عباس الموسوي بحفظ المقاومة تتمثل بالمعركة العسكرية وفي المحطة السياسية
النائب حسن فضل الله: حزب الله لن يتخلى عن مسؤولياته في مواجهة الحرب الاقتصادية والأزمة الداخلية التي يتخبّط فيها لبنان
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين: الكتلة ستعمل لإيجاد الضمانات ضمن خطة التعافي لاسترداد أموال المودعين
الرئيس بري خلال اطلاق الماكينة الانتخابية في منطقة الجنوب الثانية: حدود لبنان مرسومةٌ بالدم ومن غير المقبول المساس بها
الرئيس بري: مصير لبنان وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية وتحديدا في الجنوب
الرئيس بري: مئات ملايين الدولارات تصرف عبر جمعيات ممولة من الخارج لضرب الثنائي الوطني ولضرب المقاومة التي حررت الارض
الرئيس بري: كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة انتزعتا ما حرم منه ابناء الجنوب والبقاع الغربي على مدى 6 عقود
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: لا أزمة قمح في لبنان ولكن الأسعار مرتفعة نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية
الخارجية الايرانية ترحب بمبادرة الأمم المتحدة الى اليمن في إعلان هدنة إنسانية للوصول إلى حل سياسي لانهاء الحرب الدموية
نقيب الصحفيين التونسيين: هناك محاولة لجعل وسائل الإعلام في خدمة السلطة والاضراب هو رسالة رفض لذلك
وزارة الدفاع الروسية: ضربات عالية الدقة وبعيدة المدى تخرج مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبرو وسط أوكرانيا من الخدمة
الدفاع الروسية: دمرنا مستودعات وقود في مصفاة كريمنشوك النفطية وسط أوكرانيا ما تسبب في انقطاع إمدادات الوقود لقوات كييف
صحيفة غلوبال تايمز: واشنطن تسعى لتأجيج الصراع الأوكراني من أجل السيطرة على أوروبا وإضعاف روسيا
الكرميلن: عندما يستفيق الأوروبيون من التخدير الأميركي سيعودون الى الحوار مع روسيا
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: محاولة عزلي هي محاولة تغيير للنظام مدعومة من الولايات المتحدة
عمران خان: أدعو الباكستانيين للاحتجاج يوم غد في كل المدن رفضاً للمؤامرات ضد الحكومة
سيريلانكا تفرض حظر تجول عام لمدة 36 ساعة لمواجهة الاضرابات على خلفية أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت هو المتمم لعدة شهر شعبان المعظم والأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت هو المتمم لعدة شهر شعبان المعظم والأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية تعلن عن إخراج مطار ميرغورود شمال شرق أوكرانيا عن الخدمة
منذ 16 mins
2 April، 2022
عاجل
الدفاع الروسية
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