لائحة “الارادة الشعبية” في دائرة الشمال الثانية تعقد اجتماعها الاول تحضيرا للانتخابات

عقد أعضاء لائحة “الارادة الشعبية” في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية اجتماعهم الاول بعد تسجيل اللائحة.

وكانت مناسبة تناولوا فيها “المستجدات الانتخابية في دائرة الشمال الثانية”، وأكدوا “تضامنهم الكامل في خوض هذه الانتخابات وفق رؤية موحدة تتعلق بهموم ومعاناة الناس”، كما أكدوا “القواسم المشتركة التي تجمع بينهم على المستوى الوطني كما على مستوى طرابلس والشمال”.

وهذه اللائحة هي الاولى التي يتم الاعلان عنها في هذه الدائرة وتضم عن طرابلس: فيصل كرامي، طه ناجي، احمد الامين، رامي اسوم، علي نور، رفلي دياب، جورج شبطيني ومحمد طرابلسي، وعن الضنية: تضم جهاد الصمد وعن المنية نبراس علم الدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام