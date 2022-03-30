الكرملين: بوتن يرى أن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 21:12

الكرملين: بوتن يرى أن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين

منذ 2 ساعة 30 March، 2022
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