انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 21:12
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مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابين من المسجد الاقصى بعد الاعتداء عليهما بالضرب
حركة حماس في يوم الأرض: خيار المقاومة الشاملة هي الطريق لردع الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية
حركة فتح الانتفاضة في ذكرى يوم الارض: اهل الارض هم اصحاب الحق التاريخي الراسخ الذي لا يسقط بالتقادم مهما عصفت بنا الخطوب
نادي الاسير الفلسطيني: قوات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال تقتحم قسم 4 في سجن مجدو وتعتدي على الاسرى مستخدمة الغاز
المكتب السياسي لانصار الله: نبارك عملية بني براك البطولية التي هزت الكيان الصهيوني الغاصب وزلزلت كيانه المؤقت
انصار الله: نرفض بشدة لقاء الخيانة والتطبيع الذي عقد في النقب المحتلة ونؤكد انه يأتي في سياق التآمر على شعوب الامة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين لتأمين عودتهم الى ديارهم
العماد عون: لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح اي قضية لأنها ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء ثم مجلس النواب
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما امكن من ملفات
مراسلة المنار: وزراء الثنائي الوطني ووزراء آخرون رفضوا الصيغة الحالية للكابيتال كونترول نظرا لوجود ملاحظات عدة عليها
وزير الاشغال علي حمية: رفض قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية كونه لا يُظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين
الوزير حمية: قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الاموال ولم يتصل بخطة التعافي
كتلة الوفاء للمقاومة تطلق برنامجها للإنتخابات النيابية المقبلة في الخامس عشر من أيار المقبل
رئيس الحكومة السابق حسان دياب: في كل مرة يخرج البعض ليتحدث عن الكلفة المالية لسياسة الدعم التي اعتمدتها حكومتنا
دياب: هؤلاء يتحدثون عن ارقام خيالية من دون ان يدققوا ولو للحظة في تلك الارقام اما عن جهل او عمدا في سياق حسابات سياسية
المجلس المركزي في مصرف لبنان يوافق على تمديد مفاعيل التعميم 161 لغاية نهاية شهر نيسان 2022
مصرف لبنان: التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار مقابل الاوراق النقدية اللبنانية مستمر مع المصارف على منصة صيرفة
استراليا: 8 قتلى واخلاء عشرات آلاف المنازل جراء فيضانات ضربت مناطق في البلاد
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المبعوث الأميركي الخاص لليمن: إطالة الحرب في اليمن ساهمت في تعميق الفجوة بين الجوانب اليمنية
الدفاع الروسية: القوميون في أوكرانيا يستخدمون الكنيس اليهودي في أومان لأغراض عسكرية ولإثارة ضغط المنظمات اليهودية
وزير الخارجية الصيني بعد لقائه نظيره الروسي: علاقاتنا صمدت أمام التحديات الجديدة وحافظت على مسارها الصحيح
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا والصين ستنتقلان الى نظام عالمي متعدد الاقطاب وعادل
برلين تعلن الإنذار المبكر ضمن خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا
مقتل أربعة جنود باكستانيين في هجوم على مقر تابع لقوات الأمن في شمال غربي البلاد تبنته طالبان
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
منذ 2 ساعة
30 March، 2022
مجلس الوزراء اللبناني
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