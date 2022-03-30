حظر “ميتا” في روسيا سيكلف الشركة 2.2 مليار دولار سنويا

توصل محللو مركز “سكولكوفو” لدراسة التقنيات المالية والاقتصاد الرقمي، إلى أن شركة “ميتا” (المتطرفة والمحظورة في روسيا)، سوف تخسر 2.2 مليار دولار سنويا وفقا لمجلة “فوربس”.

ووفقا للتقارير الرسمية للشركة، فإن “ميتا” التي تدير تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” تكسب حوالي 20 دولارا لكل مستخدم أوروبي، وبضرب هذا الرقم في عدد مشاهدي وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، حصل الباحثون على تلك الخسائر التقريبية للشركة من الحجب الروسي.

وبما أن لدى “فيسبوك” حوالي 66 مليون مستخدم في روسيا فستبلغ خسارة الموقع ما يقرب من 1.3 مليار دولار سنويا، وخسارة قدرها حوالي 823.6 مليون دولار لـ “إنستغرام”.

وكانت دعوى قضائية قد رفعها مكتب المدعي العام بشأن تغيير سياسة “فيسبوك” التي سمحت للمستخدمين في أوكرانيا بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم على أثرها حظر منصات شركة “ميتا” واعتبارها منظمة متطرفة.

المصدر: فوربس