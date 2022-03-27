ميقاتي اختتم زيارته قطر باجتماع مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2022 - 17:12

ميقاتي اختتم زيارته قطر باجتماع مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

منذ 57 mins 27 March، 2022
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لبنان

اختتم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي زيارته الى قطر باجتماع عقده مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عشية وصول وفد رفيع من الصندوق الى بيروت غدا، لاستكمال البحث مع الحكومة في برنامج التعاون الاصلاحي مع لبنان.

كما استقبل الرئيس ميقاتي طاقم السفارة اللبنانية في قطر، برئاسة السفيرة فرح بري، ونوه بجهودها في “تعزيز التعاون بين لبنان وقطر ورعاية ابناء الجالية اللبنانية”.

وإستقبل الرئيس ميقاتي أيضا وفدا من الجالية اللبنانية في قطر، واطلع على أحوالهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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