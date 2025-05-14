ترامب في الدوحة : أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في الدوحة بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك زيارته الرياض أمس.

وستعقد مباحثات بين أمير قطر والرئيس الأميركي، في مقدمتها الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى.

وخلال اجتماع في الديوان الأميري، قال أمير دولة قطر للرئيس الأميركي “جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة”.

وأضاف لترامب “أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة”، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب أمير قطر عن حماسته للمباحثات القطرية الأميركية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي لأمير قطر “أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف”، وفق وصفه.

وكان أمير دولة قطر استقبل الوفد الرسمي المرافق للرئيس الأميركي في الديوان الأميري.

وتوجه ترامب إلى الدوحة بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأميركية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن “الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم” مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي إلى العاصمة القطرية في وقت ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الدوحة شهدت جلسة مباحثات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شارك فيها وفد إسرائيلي رفيع المستوى وكل من المبعوث الأميركي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بوهلر.

ومن المخطط له أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2003.

المصدر: مواقع