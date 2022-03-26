فيصل الداوود: نرى أن قوة لبنان في مقاومته وليس بضعفه

أعلن أمين عام حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود ترشيح نائب الأمين العام للحركة طارق الداوود باحتفال حاشد في مركز الحركة في راشيا، بحضور ممثلين عن فاعليات سياسية وحزبية وبلدية واختيارية ولفيف من مشايخ الموحدين الدروز، الذين أمّوا دارة الداوود.

وفي كلمة له قال الداوود :” إيماناً مني بدور الشباب الفاعل المؤثر في نهضة الوطن برؤية جديدة معاصرة بترسيخ الولاء الوطني ومحاربة الفساد لإنشاء دولة مؤسسات تعيد إعمار الوطن بعيدا عن المحاصصة والطائفية لمنع هجرة شبابنا وتأمين العيش الكريم وهذا أبسط حقوقه، وبعد التشاور مع العائلة ومع القاعدة الشعبية الصادقة قررت ترشيح أخي طارق الداوود عن المقعد النيابي، وكلي ثقة بكفاءته وعزمه على العمل الجاد لإكمال المسيرة بدعم المخلصين”.

بدوره طارق الداوود شكر الأمين العام للحركة فيصل الداوود وكل الداعمين الذين منحوه هذه الثقة العالية وقال:” سأكون صوتكم الجريء وعينكم الساهرة في المطالبة بحقوق هذه المنطقة المسلوبة، ورفع سيف الحرمان المسلّط على أهلنا”، وأضاف :” إن ترشيحي من هذه الدار يشرّفني ويزيدني همة ونشاطاً لأتابع مسيرةً عمرُها من عمر سنديانات منطقة راشيا، وتاريخُها يحاكي تاريخَ قلعة الاستقلال، هذه المسيرة التي بدأت مع المغفور له نسيب الداوود ، وتابعها المرحوم سليم الداوود واستكملها أخي فيصل، والتي تلونت بلون النزاهة والصدق ونظافة الكف، وكان هدفها الخدمة العامة ومساعدة الناس، بعيدا عن صفقات الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبذيره”، الداوود أكد على الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه المنطقة وقال:”استمرّينا على مواقفنا وثوابتنا، وجعلنا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رغم كل الضغوط التي واجهتنا، ورغم كل الإغراءات التي عُرِضَت علينا، وحافظنا على انتمائنا العربي من خلال قناعتنا بالعلاقة المميزة مع الشقيقة سوريا”.

الداوود أكد على الإيمان بالمقاومة خياراً وقال:” لأننا نرى أن قوة لبنان في مقاومته وليس بضعفه”. وختم الداوود :” أعدكم أن يبقى بيتنا مفتوحا يلجئ إليه كل صاحبُ حقٍ أومظلومٌ أو مستضعف، ولن تستطيع قوةٌ مهما بلغت أن تلغيَ دورَه، وإن وحدتُنا أساس، وانتصارُنا مرهونٌ بمدى تعزيزِ هذه الوحدة وترسيخِ هذا التعاون، وليكن معلوماً عند الجميع أننا شركاء في هذا القرار وهذه المسيرة ، وشركاءَ أيضاً في هذه المعركة”.

بعدها قدمت الجموع الحاضرة بتأييد الداوود والوقوف إلى جانبه في معركة الحق هذه.

المصدر: موقع المنار