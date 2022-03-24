قوات الاحتلال تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2022 - 10:16

قوات الاحتلال تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

منذ 1 ساعة 24 March، 2022
IdFGK
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الرصاص تجاه أراضي المواطنين شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفتح بين الفينة والأخرى نيران أسلحتها الثقيلة تجاه منازل المواطنين والمزارعين في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وعلى الصيادين في عرض بحر القطاع في انتهاك واضح لاتفاق التهدئة المبرم بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة