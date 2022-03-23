لبنان تحت تاثير منخفض جوي يستمر حتى السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 17:18

لبنان تحت تاثير منخفض جوي يستمر حتى السبت

منذ 42 mins 23 March، 2022
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