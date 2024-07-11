الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة جبلًا استقرارها ساحلًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، كما تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل و نسبة رطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة و تكون الرؤية سيئة.

-الحال العامة:

طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تتخطاها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

تحذير: نحذر المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية يوم السبت حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا و رياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل حيث تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية ودون تعديل على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر، يتوقع ارتفاع موج البحر لحدود المتر نتيجة الرياح الناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وارتفاعها في الداخل ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 90 %.

-حال البحر: مائج اجمالا. (ارتفاع الموج بين نصف متر و متر).

-حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية