رئيس مركز “غاماليا” الروسي: من السابق للأوان الحديث عن انتهاء وباء فيروس كورونا

قال الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ ورئيس مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية إن انخفاضا محدودا لعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تدل على الانسحاب المؤقت للفيروس فقط.

وليس على انتهاء الوباء. وأضاف قائلا:” من السابق للأوان الحديث عن اختتام وباء فيروس كورونا في روسيا”. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية، حيث أشار إلى أن عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا لا يدل إلا قليلا على انسحاب الفيروس، مع العلم أن بعض البلدان تشهد موجة جديدة للوباء.

لكن الموجة التي نواجهها في روسيا تقتل كل يوم 400 شخص. وليس هناك مرضا في بلادنا يسبب مثل هذا العدد من الوفيات.

المصدر: لايف