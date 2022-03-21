التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 23:24
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الامام السيد علي الخامنئي: يجب التوجه نحو الانتاج المعرفي لتحقيق النمو الاقتصادي
الامام الخامنئي: يجب ان تخدم زيادة العائدات النفطية في تقوية البنى التحتية الاساسية للبلاد
الامام الخامنئي: لا يجب ربط اقتصاد البلاد بالعقوبات الاميركية والحظر قد يؤدي الى تقدم اقتصادنا
الامام الخامنئي: اظهرت السياسات الجديدة للبلاد انه يمكن احراز تقدم على الرغم من العقوبات
القاضية غادة عون تدّعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال
عون تدّعي على رجا سلامة وآنا كوزاكوفا وعدد من الشركات بالتدخل بهذا الجرم وتحيلهم على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان
المكتب السياسي لحركة أمل: لتكن الانتخابات النيابية المقبلة وسيلة عبور نحو لبنان الوطن
وزير الصناعة جورج بوشكيان للمنار: السعر الرسمي لطن الاسمنت "مليون واربعمئة وثلاثون ألف ليرة" ومن يخالف التسعيرة سيلاحق
لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني تقر موازنة المالية وتعلق بند الفوائد المصرفية
النائب ابراهيم كنعان: النفقات قبل الواردات تجنباً لموازنة عجزها أكبر من أرقامها المعلنة
الدفاع الروسية: تصريحات مستشار الرئيس الاوكراني التي تتحدث عن خسائر روسية ومقتل ضباط كبار هي حملة دعائية كاذبة
الدفاع الروسية: المركز التجاري الذي استهدفناه في ضواحي كييف بأسلحة عالية الدقة يستخدم مستودع ذخيرة صاروخية
الدفاع الروسية: صواريخ كينجال الفرط صوتية التي يتم استخدامها في أوكرانيا محملة بذخيرة تقليدية
المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية: سيتفاجأ العدو بالتحرك الشعبي المساند للقوات المسلحة لكسر الحصار الظالم
العميد يحيى سريع: تؤكد القوات المسلحة أنها قد أعدت العدة لعمليات عسكرية نوعية ضمن ما يتعلق بمسار كسر الحصار
العميد سريع: على العدو أن يتوقع منا المزيد من العمليات العسكرية النوعية التي قد تشمل أهدافاً حساسة
العميد سريع: تم وضع بنك أهداف جديد يشمل عواصم دول العدوان وأبرز منشآتها الحيوية
العميد سريع: اليمن يمارس من خلال قواته المسلحة حقه المشروع في الدفاع عن نفسه بالتصدي للعدوان الأجنبي
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق النووي خلال محادثات فيينا النووية
عبد اللهيان: قدمنا مبادرات الى الجانب الامريكي عبر المنسق الاوروبي والامر متروك لهم لاظهار حسن النية
البنتاغون: انظمتنا تتعرض للهجمات السيبرانية كل يوم ونعمل على تعزيز أمننا الالكتروني
اعلام العدو: رئيس وزراء العدو نفتالي بينت يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة في زيارة غير معلنة
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن يتوجه الى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا
مسؤول أميركي: العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
الإمام الخامنئي: أهم أحداث العام المنصرم هو اعتراف أميركا بفشلها المخزي في سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني انتصر وحقق النجاح بفعل صموده وأثبت صحة خياراته في مواجهة الاستكبار
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: اصطف الغرب والشرق لمواجهة إيران خلال 8 سنوات والآن يتنافسون لفتح العلاقات معها
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 2 ساعة
21 March، 2022
طريق ضهر البيدر
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