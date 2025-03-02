تحديد توقيت سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولية

أعلن محافظ البقاع كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي في بيان مشترك عن مواعيد مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولية.

وقال البيان إنه “بناء على متابعة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وبالتنسيق مع قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد جوزيف مسلّم وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، تقرر، وبسبب زحمة السير، منع مرور الشاحنات جميعها على طريق ضهر البيدر الدولية يوميًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ومن الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً، بدءًا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 3 آذار”، وتابع “على ان تتم إعادة النظر بالتوقيت واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص وفقا لمعطيات حركة السير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام