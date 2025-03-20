وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة بحذر

أعلن “المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة” في لبنان في بيان له مساء يوم الخميس طريق في ضهر البيدر سالكة حاليا بحذر.

وقال البيان إنه “بعد تعطل ‎الحركة المرورية بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، باتت طريق في ضهر البيدر سالكة حاليًا بحذر، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والنقل و قوى الأمن الداخلي، عملت آليات جرف الثلوج التابعة للوزارة بلا توقف على إزالة الثلوج ورشّ الملح، بالتنسيق مع عناصر قوى الأمن الذين نظموا حركة السير وساعدوا العالقين”.

ودعا البيان “السائقين إلى ‎توخي الحذر بسبب الانزلاقات المحتملة والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية لضمان ‎السلامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام