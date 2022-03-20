سفير الصين لدى واشنطن: بكين لا ترسل مساعدات عسكرية إلى روسيا

أعلن السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ أن المعلومات حول إرسال الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا هي معلومات مضللة.

وقال السفير الصيني في حوار مع قناة ” CBS” التلفزيونية: “هناك معلومات مضللة تفيد بأن الصين تقدم مساعدات عسكرية لروسيا. نحن نرفض هذه البيانات. ترسل الصين أغذية وأدوية وأكياس نوم وأغذية أطفال. لا تقدم أسلحة وذخيرة لأي طرف، نحن ضد الحرب، وكما قلت، سنبذل قصارى جهدنا لتهدئة الأزمة”.

وأضاف: “الصين وروسيا تحافظان على علاقة ثقة” تم بناؤها على مدى سنوات عديدة.

وتابع الدبلوماسي الصيني: “لدينا العديد من المصالح المشتركة، وهذه العلاقة القائمة على الثقة مع روسيا تضعنا في مكانة فريدة في جهود مفاوضات السلام الدولية”.

المصدر: تاس