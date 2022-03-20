مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 20-03-2022

ماضية المصارف باضرابها التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء غير آبهة بما يمكن أن يحدثه من انعاكسات سلبية على البلد خاصة على سعر صرف الدولار ، فيما حزب المصارف يهول من أنه اذا مددت المصارفُ الاضراب سيدخل لبنان في أزمة كبرى قد تطيح بالانتخابات دون أن يوضح ماهية العلاقة بين اضراب المصارف والغاء الانتخابات ، الا أن الواضح تماما أن سلطة المال تستنفر كل ادواتها ما أن يتمَّ الاقتراب من الخطوط الحمر التي وضعهتا ، فيصبح قضاء بسمنة وقضاء بزيت ، فيما الحكومة غائبة عن القيام بأقل واجباتها. المفتي الشيخ أحمد قبلان دعا الدولة الى تشكيل “خلية أزمة” فعالة لا لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية فقط بل لمواجهة دولة التجار التي تعتاش على ما وصفها بــ”غزوات إبليس”.

الى اليمن، وغزوة مباركة ضد تحالف العدوان ، هجوم واسع في العمق السعودي. قصف منشآت حيوية وحساسة تابعة لشركة ارامكو ومناطق اخرى في المملكة بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة. ومع ضخامة الحدث ، اضطرت السلطات السعودية للاعتراف ، ولحقتها السفارة الاميركية في الرياض التي تحدثت عن اضرار كبيرة بمنشآت في جنوب المملكة وغربها.

الى الغرب حيث اعلنت موسكو أنها نجحت في افشال الحرب العدوانية عليها عبر اوكرانيا، واتهمت واشنطن بمصادرة قرار الرئيس الاوكراني ومنعه من توقيع اتفاق لعدم الاعتراف ربما بهذيمة جديدة في مكان آخر من العالم. فالامام السيد علي الخامنئي اكد في عيد النيروز ان أهم الأحداث السارّة العام الماضي اعترافُ الأميركيين بهزيمةً مخزية امام صمود الشعبِ الإيراني. الامام الخامنئي اكد ان الاحداث الجارية في العالم سواء بالقرب منا أو في مناطق بعيدة ، أثبتت جميعُها صحّةَ نهج الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار.

المصدر: قناة المنار