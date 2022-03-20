النائب خليل: الانتخابات محطة للتغيير

أكد النائب علي حسن خليل، خلال لقاء سياسي لحركة “أمل” في بلدة تولين، أن “الحركة وكتلة التنمية والتحرير لم ولن يتركا الأهل بل ستحملان همومهم”، مضيفاً “نحمل آلامهم وآمالهم على مستوى كل المجالات السياسية وبشتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية من أزمة المياه والكهرباء والزراعة”.

ولفت إلى أن “الانتخابات المقبلة محطة للتغيير، ونحن نستند إلى وفاء أهلنا الذين لم يبخلوا يوماً ولم تحد بوصلتهم قيد أنملة”.

وأشار إلى أن “أهالي البلدة سباقون في تقديم الغالي والنفيس، فمنهم الشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدون، نساء قبضن على جمر الوفاء لهذه المسيرة، ورجال وشبان رووا هذا النهج وهذا المشروع بدمائهم وعرقهم وسهرهم. تولين هي القلعة الأبية الوفية لمشروع الإمام القائد السيد موسى الصدر في السراء والضراء”.

ولفت إلى “تزامن هذا اللقاء مع ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر، وذكرى قسم اليمين مع الإمام الصدر في بعلبك، والذي كان بمثابة التأسيس لمشروع التغيير والبناء، عملية نقل الوطن من عصر الإقطاع والتشرذم الى عصر ذوبان الطوائف في الدولة ومشروعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية