النائب علي حسن خليل : التأخير في الاصلاح يعني المزيد من الإنهيار

دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، في كلمته خلال الاحتفال التأبيني الذي أحيته حركة “أمل” وآل عبد الله وحطيط وأهالي بلدة البابلية، إلى موقف موحد داخل مجلس الوزراء للحفاظ على السيادة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن المسؤولية الوطنية تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة مخططات العدو الإسرائيلي، الذي ما زال يحتل جزءًا من الأرض اللبنانية، داعيًا إلى استثمار تضحيات الشهداء في الدفاع عن الأرض وحمايتها.

وأضاف خليل أن” لبنان في مرحلة مصيرية، حيث يستدعي الأمر الحوار والانفتاح بين مختلف القوى والمكونات السياسية لتقوية الصف الداخلي وتحقيق الاستقرار”.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشراكة والتفاهم الوطني، مؤكداً أن التأخير في الإصلاحات سيؤدي إلى المزيد من الانهيار، وبالتالي يجب اتخاذ قرارات جريئة لخدمة مصالح الشعب اللبناني وحماية حقوقه.

كما تخلل الاحتفال كلمة للمفتي عبد الله شكر فيها المعزين باسم العائلة وأبناء البلدة، واختتم بمجلس عزاء ألقاه السيد نصرات قشاقش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام