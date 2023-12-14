خليل: اقرار عدة قوانين بالجلسة التشريعية.. والتطمين يبقى بعدم اهتزاز المؤسسة العسكرية

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب بعد الجلسة التشريعية الخميس “أُقرّ عدد من القوانين المهمّة للمواطنين وهو إنجاز كبير”، وتابع “أتمنّى على كلّ الزملاء الاستمرار في جلسة بعد الظهر وإذا دعت الحاجة ستكون هناك جلسات أخرى غداً وقد تمتدّ إلى السبت”.

واضاف خليل ان “طبيعة الجلسات ستُحدّد المسار بالنسبة لقانون التمديد لقائد الجيش والتطمين يبقى بعدم اهتزاز وضع المؤسسة العسكرية”، ولفت الى ان “موقفنا واضح والمجلس النيابي يقوم بواجباته التشريعية”، مشيرا الى أن “رفع سن التقاعد للضباط والافراد في السلك العسكري والامني موضوع كبير جدا ويحتاج الى عمل ولا يمكن تحت استحقاق ما ان نغير في بنية الدفاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام