غوغل تطلق النسخة الثانية من نظام أندرويد 13

أطلقت شركة غوغل لخدمات البحث الإلكتروني النسخة الثانية من نظام أندرويد 13 بميزات وتحسينات جديدة.

ووفق الموقع الرسمي للشركة فإنه سيتعين على التطبيقات في أندرويد 13 طلب إذن للإشعارات قبل إرسالها إلى الهاتف الذكي للمستخدم الذي يمكنه أيضاً إلغاء إذن التطبيقات التي ترسل بالفعل إشعارات.

وأشار الموقع إلى أن التغييرات الجديدة توفر إزالة ميزات (أندرويد 12 ال) للهواتف والأجهزة اللوحية ذات الشاشة الأكبر وعناصر التحكم في الوسائط المحدثة في شريط الإشعارات والإعدادات المثبتة ومفاتيح التشغيل وعناصر التحكم الجديدة في الخط وحجم الشاشة وتحسين الخصوصية مع أذونات الإشعارات والمزيد من التحسينات في النظام بما في ذلك دعم معيار (ميدي 0.2) الجديد الذي سيضيف اتصالاً ثنائي الاتجاه وتوقيتاً أكثر دقة.

المصدر: وكالات