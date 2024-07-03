ارتفاع انبعاثات الكربون من Google بنسبة 50% تقريبًا بسبب الذكاء الاصطناعي

قالت شركة Alphabet في تقريرها البيئي لعام 2024 إن انبعاثات Google من الكربون ارتفعت بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بعام 2019، مما يمثل انتكاسة ملحوظة في هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030.

هذا وزادت انبعاثات Google أيضًا بنسبة 13% على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا للتقرير.

أسباب الانبعاثات

وأرجعت الشركة ارتفاع الانبعاثات إلى زيادة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وانبعاثات سلاسل التوريد مدفوعة بالتقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والطلب عليه، وأشار التقرير إلى أن إجمالي استهلاك الشركة من الكهرباء في مراكز البيانات ارتفع بنسبة 17% في عام 2023.

ومن جهتها قالت CNBC سابقاً إن تأثير الذكاء الاصطناعي على الطلب على الكهرباء موثق جيدًا، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بما يصل إلى 20% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تضيف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها حوالي 323 تيراواط/ ساعة من الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة.

في حين أنه من المرجح أن تلعب مصادر الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في تلبية متطلبات طاقة الذكاء الاصطناعي، إلا أن المحللين يقولون إن التنفيذ الفوري يمثل تحديًا، ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الوقت اللازم لبناء خطوط الكهرباء التي تنقل الموارد إلى مراكز البيانات، حسبما قال روجر ريد، محلل Wells Fargo، لشبكة CNBC سابقًا.

استهلاك Google من الطاقة

وقالت Google في التقرير إن مراكز بياناتها تتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة بمقدار 1.8 مرة مقارنة بمركز بيانات نموذجي، وأضافت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بتخفيف الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي من خلال تحسين النموذج والبنية التحتية الفعالة وخفض الانبعاثات.

وGoogle ليست شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة التي تواجه زيادة في الانبعاثات بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي، إذ ذكرت شركة Microsoft في شهرايار/ مايو أن إجمالي انبعاثاتها الكربونية ارتفع بنسبة 30% تقريبًا منذ عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بناء مراكز البيانات.

المصدر: cnbcarabia