غوغل تعزز قدرات أجهزتها الجديدة بالذكاء الاصطناعي

كشفت غوغل التابعة “لألفابت”عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي “بيكسل” عززت فيها الاعتماد على أدواتها للذكاء الاصطناعي. فيما تسرع الخطى لدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها.

وبكشفها عن مجموعة الأجهزة الجديدة في مقر “ألفابت” في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، تكسر غوغل تقليدا حافظت عليه في جميع إصدارات بيكسل، هاتفها الذكي الرائد الذي طرحته للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول 2016، وهو الإعلان عنها في الخريف.

وتبكير الطرح أحدث محاولات غوغل لمواكبة المنافسين في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الموجهة للمستهلكين ويأتي قبل إطلاق أبل المزمع لهاتف آيفون جديد في سبتمبر أيلول.

وكانت أبل أعلنت في يونيو حزيران أن ستُدخل تحديثات على أجهزتها، ومنها أحدث إصدار من هواتف آيفون، تشمل “أبل إنتليجنس”، وهي مجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي داخل التطبيقات الأصلية، فضلا عن تزويدها بتطبيق “تشات جي.بي.تي”، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي طورته “أوبن إيه.آي” المدعومة من “مايكروسوفت”.

ميزات خاصة ببيكسل

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي، التي أعلنت عنها غوغل واحدة يختص بها بيكسل فقط، تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة. ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الآن أيضا سحب جيميناي، برنامج الدردشة الآلي من غوغل، فوق تطبيق آخر للإجابة عن أسئلة وإنشاء محتوى.

وقال ريك أوسترلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في غوغل “كان هناك الكثير من الوعود والكثير من التنويهات عن أمور ستتحقق قريبا، ولكن لم يكن هناك ما يكفي ليدعم ذلك على أرض الواقع فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب فإننا اليوم نحول الوعود إلى واقع. نحن الآن في عصر جيميناي بالكامل”.

وقام الموظفون بالعديد من العروض التوضيحية الحية لوظائف جيميناي الجديدة، مثل ميزة المحادثة الصوتية، على الرغم من أن محاولة استخدام البرنامج للمقارنة بين صورة ملصق حفل موسيقي وتطبيق التقويم استغرقت ثلاث محاولات وجهازين لتعمل بنجاح.

وستباع النسخة الأساسية من بيكسل 9 ذات شاشة مقاس 6.3 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولارا، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه النسخة وبيكسل 9 برو إكس.إل بشاشة مقاس 6.8 بوصة سيبدأ طرحهما في وقت لاحق هذا الشهر . أما بيكسل 9 برو، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، وبيكسل 9 برو فولد القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر أيلول.

المصدر: رويترز