خريس: نثق بأهلنا في الانتخابات النيابية

قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس “هناك رهان بخفض نسبة المشاركة والتصويت بالانتخابات من اجل القيام بخرق فيها”، وشدد على انه “استحقاق أساسي ومهم وكما كنا في السابق فإننا ما زلنا نثق بأهلنا وولائهم للخط والمشروع”.

وحذر خريس من “محاولات التحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة بهدف التشويش”، وأضاف “نحن نمر في مرحلة تكاد تكون من اخطر المراحل على المستوى الإقتصادي والمالي والمعيشي والصحي وكل المستويات”، ولفت الى ان “حركة أمل تتحمل المسؤولية مع الشعب ولا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام