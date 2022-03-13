الشيخ عبد الرزاق نوه بضرب العدو الصهيوني في أربيل: ضربة اعتزاز لكل عالمنا العربي والإسلامي

أشاد رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” في الشيخ ماهر عبدالرزاق “بضرب العدو الصهيوني في محافظة أربيل العراقية اليوم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصواريخ العزة والنصر”.

وقال الشيخ عبد الرزاق الاحد “ما قام به الحرس الثوري الاسلامي الإيراني قد أثلج قلوبنا وقلوب كل العرب والمسلمين، إنها ضربة اعتزاز لكل عالمنا العربي والإسلامي، ونحن نثمن قوة وشجاعة الحرس الثوري الاسلامي، ونعتبره المدافع الأول عن الأمة ومقدساتها وخصوصا في فلسطين”.

ودعا الشيخ عبدالرزاق “الدولة العراقية والقوى السياسية في العراق واربيل الى إخراج العدو الصهيوني والامريكي من كل أراضي العراق الحبيبة”، وطالب “قوى التطبيع مع العدو الى صحوة ضمير والتوقف عن مسلسل الخيانة والتآمر على الأمة والاقتداء بالجمهورية الاسلامية في قوتها وصلابتها في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي بقوة واعتزاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام