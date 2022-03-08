شركات النفط: اتفقنا على تأمين استمرارية تموين المحروقات للسوق اللبناني

أكد “تجمع الشركات المستوردة للنفط” في لبنان في بيان له الثلاثاء على “ضرورة تأمين استمرارية تموين المحروقات للسوق اللبناني، لتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية”.

وشدد البيان على “ضرورة التكاتف التام بين جميع مكونات السوق، لا سيما الشركات المستوردة للنفط والموزعون وقطاع النقل والمحطات والنقابات، لتخطي هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن وبطريقة تلبي المتطلبات الاستهلاكية للمواطنين اللبنانيين”.

وقال البيان “اتفقت الشركات المستوردة للنفط والنقابات المختلفة المعنية والمتمثلة في الاجتماع، على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتدارك الوضع الاستثنائي والانعكاسات على سوق المحروقات اللبناني جراء الحرب الروسية الاوكرانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام