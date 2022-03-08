خامه يار زار المكتب السياسي لحركة أمل مودعا ومتمنيا التعافي للبنان

زار المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور عباس خامه يار المكتب السياسي لحركة “أمل” والتقى رئيسه جميل حايك في حضور عدد من أعضاء المكتب مودعا، لمناسبة مغادرته لبنان، متمنيا “التعافي للبنان”، مشيدا بدورة حركة “أمل” الوطني، منوها بالقيادة الحكيمة للرئيس نبيه بري في هذا الظرف اللبناني الصعب.

من جهته، أكد حايك “عمق الروابط اللبنانية الايرانية”، مشيدا ب”دور الجمهورية الاسلامية الداعم للبنان وثباتها رغم الحصار ودورها في الوقوف إلى جانب المستضعفين في العالم والداعم للقضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام