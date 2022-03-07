السفارة الروسية بمينسك :انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2022 - 20:44

السفارة الروسية بمينسك :انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس

منذ 50 mins 7 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة