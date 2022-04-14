نتائج فعالة للمفاوضات الروسية-الاوكرانية؟ ما هي خلاصة الاستطلاع؟

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول مآل المفاوضات الروسية – الاوكرانية. وجاء في النتائج:

هل ستؤدي المفاوضات الى توقف العملية العسكرية الروسية قريباً؟

كلا (72%)

نعم (28%)

عدد المشاركين: 2727

تعتقد غالبية كبيرة ان المفاوضات لن تؤدي الى نتائج قريبة ينتج عنها انتهاء العملية العسكرية. ورغم ان روسيا نفذت اعادة انتشار في عدد من المناطق لاعطاء جرعة ثقة متبادلة وجرى الحديث عن ايجابيات في التفاوض الا ان نتائج اتهامات روسية برزت بالمماطلة في التفاوض. ربما يعود ذلك الى الرغبة الاميركية الحالية في اطالة امد النزاع عبر التسليح و”العقوبات” والتحريض.