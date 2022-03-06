وزير الخارجية الجزائري وصل الى بيروت في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 19:10
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السيد إبراهيم أمين السيد: أمريكا وبعض القوى في الداخل يريدون الانتخابات حرباً على السلاح والمقاومة والمجتمع
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: أمريكا تضغط على اللبنانيين كي يستسلموا وينفذوا شروطها
الشيخ دعموش: أمريكا تدعم جماعاتها في الانتخابات النيابية من أجل تغيير صورة لبنان المقاوم والقوي
النائب حسين الحاج حسن: واشنطن هي المسؤولة عن تأخر استخراج نفط وغاز لبنان
النائب إبراهيم الموسوي: الأمريكيون الذين يهددون لبنان ويحاصرونه لم يقرأوا المعادلة جيدا
الرئيس بري: الإنتخابات النيابية حاصلة حتماً في موعدها ولا مجال للشكّ في ذلك
وزير الصناعة العراقي يصل إلى بيروت تلبية لدعوة نظيره اللبناني: التعاون في المجال الصناعي هو تعاون مفتوح
وزير الصناعة اللبناني خلال استقبله نظيره العراقي: دعم وتفعيل الصناعة أمر ضروري لتخطي الأزمات الراهنة
عضو الكنيست بن غفير يعود لاقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وبرفقته عدد من المستوطنين
تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الحادي عشر على التوالي
الدفاع الروسية: استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول أخرى قد تعتبره روسيا دليلاً على تورط هذه الدول في النزاع
الدفاع الروسية: دمرنا مطار فينيتسيا العسكري الأوكراني بصواريخ دقيقة بعيدة المدى وأخرجناه عن العمل
الدفاع الروسية: نحذر بشكل مسبق بأننا سنستهدف منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية وندعو الموجودين فيها للمغادرة
إجلاء نحو 300 مدني من ماريوبول وضواحيها في أوكرانيا إلى منطقة نوفوازوفسك في دونيتسك
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: توقف عمليات الإجلاء في ماريوبول
الكرملين: بوتين أكد لماكرون خلال اتصال هاتفي استعداد موسكو لمواصلة الحوار مع أوكرانيا إذا تم تنفيذ الشروط الروسية
الكرملين: بوتين أكد لماكرون إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن أوكرانيا لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين
بوتين يؤكد لأردوغان في اتصال هاتفي انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
بوتين: تعليق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية
وزير الخارجية الأميركي بلينكن: واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية
رئيس الوزراء البريطاني: حلف الناتو لن يصبح طرفاً في النزاع في أوكرانيا ولا يعرِّض للشك وجود روسيا كدولة كبرى
الخارجية الصينية تحذر أمريكا من صب الزيت على النار في أوكرانيا
رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت يتحدث مع الرئيس الأوكراني للمرة الثالثة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
اتفاق على تقديم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفسيرات مكتوبة حول أسئلتها
النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر: طهران ترحب بتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية الجزائري وصل الى بيروت في زيارة رسمية
منذ 28 mins
6 March، 2022
وزير الخارجية الجزائري
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