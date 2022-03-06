قائد الجيش الايراني: الشعوب المظلومة في العالم استفادت من الثمار القيمة لجهود الحرس الثوري

وفي بيان اصدره اللواء موسوي لمناسبة يوم الثالث من شعبان ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) ويوم تأسيس حرس الثورة الاسلامية، رأى اللواء موسوي أن “يوم الحرس الثوري رمز لتكريم رجال صناع ملاحم وقفوا في قمم الشموخ والاقتدار في طريق العزة والتمسك بالولاية وادخلت اسماؤهم الرعب في قلوب المناوئين للجمهورية الاسلامية”.

وهنأ اللواء موسوي “رفاق السلاح الاعزاء في الحرس الثوري واسرهم الكريمة بهذا اليوم العظيم”، وحيا ذكرى الشهداء والمضحين في الحرس، “داعياً الباري تعالى بالمزيد من التوفيق والنجاح لكوادر حرس الثورة بزعامة وقيادة الامام الخامنئي العزيز”.