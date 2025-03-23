بالفيديو | القوات البحرية الإيرانية تكشف أنظمةً صاروخية جديدة في مضيق هرمز

كشف الحرس الثوري الإسلامي في إيران، السبت، عن نشر أنظمة صاروخية جديدة في ثلاث جزر استراتيجية في مضيق هرمز والخليج الفارسي، قادرة على استهداف قواعد وسفن وأصول العدو في المنطقة، وفق ما أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي في إيران، الأدميرال علي رضا تنكسيري.

وتم نشر هذه الأنظمة في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، الواقعة قرب مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي، حيث أجرى الحرس الثوري مؤخرًا مناورات عسكرية في المنطقة.

وخلال تفقّده، السبت، وحدات الصواريخ والسفن الحربية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي في مضيق هرمز والجزر الثلاث، واطلاعه على آخر المستجدات في هذه الوحدات القتالية، قال الأدميرال علي رضا تنكسيري إنّ “هذه الأنظمة الجديدة تستطيع تدمير أي هدف على مسافة 600 كيلومتر بالكامل”، وفق ما نقل عنه التلفزيون الإيراني.

ووجّه تنكسيري تحذيرًا للعدو من الإقدام على أي حماقة ضد بلاده، قائلًا: “وحداتنا القتالية والهجومية في مضيق هرمز لا تغفل عن العدو لحظة، وهي في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والقتالية. وإذا اندلعت المعركة، فتأكدوا أن العدو سيُضرب من مكان لم يخطر بباله قط”.

وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي أنّ “استراتيجيتنا الرئيسية في العام الإيراني الجديد هي تعزيز القدرات القتالية لمواجهة الاستكبار العالمي”، معربًا عن ثقته بتحقيق النصر.

من جهته، شدّد قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد علي الخامنئي، على أن الأمريكيين لن يحققوا شيئًا من خلال إطلاق التهديدات في مواجهتهم مع إيران، قائلًا: “عليهم وعلى غيرهم أن يعلموا أنه إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فسيتلقون صفعة قوية”.

المصدر: موقع المنار