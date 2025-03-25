بالفيديو | إزاحة الستار عن مدينة صاروخية جديدة للحرس الثوري الايراني في أعماق الأرض

تم مساء اليوم الثلاثاء إزاحة الستار عن أحدث مدينة صاروخية تقع في أعماق الأرض، والتي تتبع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة.

وشهدت الفعالية تدشين المدينة الصاروخية الجديدة، التي تمثل إضافة نوعية إلى قدرات القوة الجوفضائية للحرس الثوري، بحضور اللواء محمد باقري والعميد أمير علي حاجي زادة، حيث تمت الإشارة إلى أهمية هذه المنشأة في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية.

وخلال الزيارة، صرّح اللواء باقري قائلاً: “جميع المقومات اللازمة لتحقيق قدرات تفوق عملية (الوعد الصادق 2) بعشرات المرات قد وُضعت على مسار التنفيذ. وتيرة نمونا تتجاوز بكثير سرعة معالجة نقاط الضعف في جبهة العدو.”

وأفادت وسائل اعلام إيرانية أن هذه واحد من مئات المدن الصاروخية والتي تضمنت مجموعة من الصورايخ الباليستية من نوع “فاتح خيبر” و “حاج قاسم” و”عماد” و”سجيل” و”قدرH” و “كروز باوه”.

يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والاستراتيجية، ما يعكس استمرار الحرس الثوري في تطوير بنيته التحتية العسكرية وفق رؤية تعتمد على الردع والتفوق التقني.

المصدر: مواقع