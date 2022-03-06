“آبل” تعلن عودة موظفيها إلى المكتب الشهر المقبل.. وتكشف عن مشروع جديد

أعلنت شركة “آبل” إنها ستبدأ في تنفيذ مشروعها التجريبي الهجين بشأن عودة الموظفين للعمل من ‏مكاتبهم خلال الشهر المقبل، وذلك بعد عامين من العمل من المنزل أو من أي مكان بسبب (كوفيد-19).‏

وقال رئيس “آبل”، تيم كوك، في رسالة داخلية بعثها إلى موظفيه، اليوم الجمعة، وحصل عليها موقع “ذا فيرج” إن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع التجريبي الهجين المخطط له في 11 نيسان/ أبريل المقبل.

وأشار إلى أنه في بداية المشروع سيسمح للموظفين بالعمل يوم واحد فقط من المكتب أسبوعيا، ومع حلول الأسبوع الثالث سيأتون مرتين في الأسبوع.

وتابع كوك أنه مع حلول 23 مايو/ آيار المقبل، ستكتمل الصيغة النهائية للمشروع التجريبي الهجين الخاص بالشركة، وهي عمل الموظفين من المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، بينما يعملون “بمرونة” يومي الأربعاء والجمعة.

المصدر: مواقع