“أبل” أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

أصبحت شركة أبل يوم الاثنين أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار، قبل أن تتراجع قليلا عن هذا المستوى التاريخي بنهاية التعاملات، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في الشركة التي تصنع هواتف آيفون، في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد أوصل قيمة الشركة السوقية إلى أعلى بقليل من ثلاثة تريليونات دولار. غير أن السهم أنهى الجلسة مرتفعا 2.5 في المئة إلى 182.01 دولار لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.99 تريليون دولار.

ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل “أبل تي في” وأبل ميوزيك.

واستغرق وصول قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار، تركت أبل مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار قبل أن تعود إليها مع نهاية التعاملات.

وتبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت حاليا حوالي 2.5 تريليون دولار. وتجاوزت ألفابت المالكة لغوغل، وأمازون وتسلا حاجز التريليون دولار. وتبلغ قيمة شركة النفط السعودية أرامكو حوالي 1.9 تريليون دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقفزت أسهم أبل بنحو 5800 في المئة منذ أن أعلن مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي الراحل ستيف جوبز عن أول نسخة من آيفون في يناير/ كانون الثاني 2007، متفوقا بفارق هائل على مكاسب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي بلغت حوالي 230 في المئة خلال نفس الفترة.

المصدر: رويترز