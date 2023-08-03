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August 3 2023 - 08:04

Apple تعرض على الصين مساعدتها في إزالة آثار فيضانات بكين

منذ 8 mins 3 August، 2023
Apple111
اقتصاد - صفحات منوعة

أعرب تيم كوك مدير شركة Apple عن استعداد الشركة لمساعدة الجانب الصيني في إزالة آثار الفيضانات في بكين ومقاطعة خبي المجاورة.
وأضاف كوك: “نعرب عن تعازينا للمتضررين من الفيضانات الرهيبة في بكين ومقاطعة خبي المحاذية. ستتبرع شركة Apple بالأموال لدعم جهود الإغاثة المحلية”.
وشهدت العاصمة الصينية ومحيطها من 29 يوليو إلى 1 أغسطس هطول أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ 140 عاما، وفي بعض المناطق سجل هطول أكثر من 740 مم.
وتسببت الفيضانات في أضرار جسيمة في الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة حيث قتل 11 شخصا وفقد 27 آخرون.

المصدر: وكالة تاس

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