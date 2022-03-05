وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض للمنار : المحروقات متوفرة في السوق اللبناني ولا أزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 22:04

وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض للمنار : المحروقات متوفرة في السوق اللبناني ولا أزمة

منذ 45 mins 5 March، 2022
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