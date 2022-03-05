شركة “سامسونغ” تعلق شحنات الهواتف والرقائق إلى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 07:04

شركة “سامسونغ” تعلق شحنات الهواتف والرقائق إلى روسيا

منذ 21 mins 5 March، 2022
Samsung Corporation
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة “سامسونغ” تعليقها شحنات الهواتف والرقائق إلى روسيا.

المصدر: سبوتنيك

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