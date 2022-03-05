العمليات الروسية في أسبوعها الثاني، كيف بدا المشهد على الخارطة الأوكرانية؟

دخلت العمليات العسكرية الروسية فى الأراضي الأوكرانيةِ أسبوعَها الثاني، بالإعلانِ عن السيطرةِ على مدينةِ خيرسون الأوكرانية بشكلٍ كامل من جانبِ القواتِ الروسية، وعلى عشراتِ المدنِ الأخرى الواقعةِ على الضفّةِ الشمالية لبحر ازوف.

كما استطاعت القوات الروسية تدميرَ أحدَ عشر مطاراً عسكرياً وقاعدةً بحرية .. هذه الضربةُ وفرت السيطرةَ الروسيّةَ على الأجواءِ الأوكرانية بكاملها وهذا ما يُتيحُ لها تسهيلَ الهجومِ البري.

كما سيطرت القوات الروسية على مطارِ غوسموبيل شماليَ كييف بالإضافةِ إلى السيطرةِ على منشأةِ تشيرنوبيل النوويةِ وفيها ثلاثة مفاعلات.

قواتُ إقليمِ دونباس تمكنت من التقدمِ مسافةَ أكثرَ من خمسةٍ وخمسينَ كلم نحوَ الغربِ وسيطرت على مواقعَ للجيشِ الأوكراني ، كما تمكّنت من حصارِ مدينةِ خاركوف وفرضِ حصارٍ جزئيٍ على مدينةِ كييف .

وتعتمد القوات الروسية على المساندةِ الناريةِ الكثيفةِ وتدميرِ الأهدافِ العسكريةِ والتقدّمِ بتأنٍّ على المحاورِ وتتجنّبُ الاشتباكَ معَ المدنيين، بالإضافةِ إلى اعتمادِ أسلوبِ إنذارِ السكّانِ المقيمينَ بجوارِ مراكزِ المخابراتِ والأمنِ قبلَ قصفِها لتفادي إحداثِ خسائرَ بينَ المدنيين، ومحاصرةِ المدنِ التي تسعى لإسقاطِها بأقلِّ خسائرَ ممكنة.

توضح الخريطة داخل التقرير الجبهاتِ التي تتحرك من خلالها القوات الروسية في الداخلِ الأوكراني ..