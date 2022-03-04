مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث في 26 بندا

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الجمعة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وتبحث الجلسة في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.

وعرض وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى(ميغا سنتر) في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.

وقد سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ميقاتي بحث في المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام