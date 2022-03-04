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March 4 2022 - 15:54

أسعار الغاز في أوروبا تصعد مجدداً فوق 2100 دولار

منذ 41 mins 4 March، 2022
أسعار الغاز في أوروبا
أخبار دولية - دول اوروبية

عادت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات الجمعة، للارتفاع مجددا، وصعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب. وارتفعت العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل المقبل في مركز TTF في هولندا، إلى 2116 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بأكثر من 15.7% منذ بداية تداولات اليوم.

وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بتطور الأوضاع في أوكرانيا، على الرغم من تأكيد شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز بشكل طبيعي.

المصدر: روسيا اليوم

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