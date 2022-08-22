أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 11:32
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النائب محمد رعد: نراهن على الإستثمار السيادي للغاز بمياهنا الإقليمية ونُصِرّ على انتزاع هذا الحق ولو بالقوة من عدوّنا
النائب رعد: نحن نعرف سرّ الإنتصار على هذا العدو وسنهزمه شرّ هزيمة حتى لا يبقى له أثر في بلدنا ومنطقتنا
سقوط أجزاء إضافية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت من الجهة الشمالية واستمرار اشتعال النيران بالأجزاء المتبقية
محكمة الاحتلال العليا ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما
الخارجية الإيرانية: الموضوعات المتبقية في مفاوضات الاتفاق النووي قليلة لكنها هامة وصارمة
الخارجية الإيرانية: حققنا تقدما جيدا نسبيا في المفاوضات ولم نتسلم بعد ردا من الجانب الأميركي بشكل جدي
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف: لا نرى احتمالا لحل دبلوماسي في أوكرانيا ونتوقع صراعا طويلا
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يناقش هاتفيا مع ماكرون وشولتز وجونسون تطورات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني
وزير حرب العدو بني غانتس: الاتفاق النووي الذي يتم العمل عليه مع إيران سيء و"إسرائيل" ملزمة بحماية نفسها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها
نائب وزير الخارجية الروسي يحذر من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية
الشرطة الباكستانية تحاصر منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان ومناصروه يحتشدون في محيط منزله لمنع اعتقاله
كوريا الجنوبية تعلن بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة منذ العام 2018
رئيسة تايوان: تايبيه وواشنطن حليفتان رئيسيتان في مجال الأمن والاقتصاد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
الشرطة الجزائرية تعلن توقيف 13 شخصا يشتبه بتورطهم في الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد مؤخرا
أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر
منذ 10 mins
22 August، 2022
أسعار الغاز في أوروبا
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