الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف الغرب بامبراطورية الأكاذيب تعليقاً على العقوبات ضد موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2022 - 15:34

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف الغرب بامبراطورية الأكاذيب تعليقاً على العقوبات ضد موسكو

منذ 26 mins 28 February، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة